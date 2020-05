Röövpüüdjad meie tulevikule ei mõtle

Kuivõrd töine on Valgamaa keskkonnainspektorite igapäevaelu?

Valdkondi, kus meie viieliikmeline meeskond järelevalvet teeb, on rohkesti: kalandus, jahindus, metsandus, klassikaline looduskaitse, jäätmed, välisõhk, vesi ja maavarad.

Näiteks mullu laekus keskkonnaalaseid kaebusi Valgamaa kohta 178 ning järelevalvelisi kontrollimisi tehti 268.

Juba aastaid olete kõige rohkem väärteomenetlusi algatanud seoses jäätmeseadusega. Mullu oli neid 39st 10. Kas taolisi rikkumisi pannakse toime pigem sihilikult või teadmatusest?

Tegu on nii ehitus-lammutusjäätmete käitlusnormide rikkumiste, looduse lagastajate kui ka jäätmete põletajatega. Lagastajate puhul ei saa rääkida teadmatusest: prügi viiakse metsa alla ikka sihilikult. Jäätmeid pole kunagi olnud lubatud põletada, matta ega loodusesse viia.

Kui palju tuleb Valgamaal ette ebaseaduslikku kala- ja vähipüüki?

Kindlasti on see probleem, kuid samas ei erine olukord teistest sarnastest maakondadest. Tõsi, jõevähi populatsioon on Valgamaal väga heas seisus ning meelitab seetõttu püüdjaid kohale üle Eesti.

Enesestmõistetavalt on avastatud röövpüügijuhtumid ja ära võetud röövpüügivahendid vaid osa tegelikkusest, seega tuleb probleemiga edasi tegeleda. Olukord on aga paremaks muutunud ka üldsuse hoiakute muutumise tõttu. Aus kalamees, kes veekogul rikkumist näeb, ei jäta seda tänapäeval enam enda teada, vaid teavitab keskkonnainspektsiooni.

Kui aastal 2017 eemaldasime Valgamaa veekogudest 47 ebaseaduslikku nakkevõrku ning 41 vähipüügivahendit, siis 2018. aastal olid vastavad arvud 22 ja 3 ning 2019. aastal 17 ja 0. Ebaseadusliku püügi vähenemist näitavad nii arvud kui ka kaebuste hulk ning me pole kindlasti valdkonda vähem panustanud.

Nakkevõrke seatakse ebaseaduslikult püügile just kevadisel kudemisperioodil, sest siis on kalad kerge saak.

Milline piirkond maakonnas suurima röövpüüdjate surve all on?

Eelkõige Väike Emajõgi, Aheru järv ja Pühajärv.

Siin-seal on kohalikud ise röövpüüdjate tabamisele kaasa aidata üritanud. Kuivõrd tuleb seda ette Valgamaal?

Tõepoolest on inspektsioon kaasanud vabatahtlikke Eesti Kalastajate Liidust. Siiani on seda tehtud suuremate lõhejõgedega mereäärsetes maakondades, kus röövpüüdjate huvi punase kala vastu eriti suur. Koostöös on õnnestunud tabada hulk röövpüüdjaid.

Võrreldes teiste sarnaste maakondadega pole Valgamaal röövpüük sedavõrd suur, et peaks vabatahtlikke kaasama. Siiani planeerime endi tegevust asutusesiseselt jõude koondades. Kudeajal ning suvel aktiivse jõevähipüügi ajal osalevad teatud perioodidel Valgamaal kalajärelevalves ka teiste maakondade inspektorid. Röövpüügi ja muude võimalike rikkumiste kohta on kõigil võimalik teada anda keskkonnainspektsiooni infotelefonile numbriga 1313, mis edastab teate vastava maakonna valveinspektoritele.

Kuidas röövpüüdjad ise rikkumisi põhjendavad?

Nakkevõrkudega röövpüüki põhjendatakse üldjuhul piiratud püügivõimalustega. Valgamaal on nakkevõrguga võimalik seaduslikult kalastuskaardi alusel püüda vaid Aheru järves ja seega tähendabki teistes veekogudes võrguga püük koheselt röövpüüki. Kui nakkevõrguga seaduslikku püüki võimaldataks ka teistes veekogudes, oleksid röövpüüdjad vähemasti oma sõnade järgi nõus ka selle eest maksma.

Eelnev kehtib muidugi väljaspool keeluaega püüdjate suhtes. Kudeajal võrkude püügile seadjad on puhtalt omakasu peal väljas. Nad elavad hetkes ega mõtle tulevikule.

Sageli teete ettekirjutusi ka seoses pakendiseaduse rikkumisega. Milles taolised rikkumised eelkõige seisnevad?

Kõik pakendialaste nõuete eiramisega seotud haldusmenetlused viidi 2019. aastal läbi juriidiliste isikute suhtes, kes olid jätnud ettenähtud ajaks esitamata eelneva perioodi pakendialase aruande.

Kõik menetlused pole seotud Valgamaa ettevõtetega. Suur osa ettevõtlusest on koondunud suurematesse linnadesse, mis tähendab ka suuremat hulka haldusmenetlusega hõivatavaid ettevõtteid. Aruannete mitteesitajatega enam hõivatud kolleegide töömahu leevendamiseks menetlevad meie inspektorid ka teiste maakondade ettevõtete rikkumisi.

Suurima rahalise keskkonnakahju toovad tavaliselt kaasa jahiseaduse rikkumised. Kuivõrd palju tuleb neid ette Valgamaal?

Eristada tuleb niinimetatud paberitega jahimehi ning salakütte. Valgamaa jahimeeste seas hindan koostööd, valdkonna teadlikkust ja õiguskuulekust väga heaks. Nende puhul on rikkumised pigem erandlikud. Valgamaa jahimehed on läbi aastate aidanud keskkonnainspektsioonil ka salakütte tabada.

Keskkonnale tekitavad kahju jahiloata isikud, kellel puudub jahiluba ning kes ei pea paljuks küttida loomi ka keeluajal. Enamiku statistikas kajastuvast keskkonnakahjust moodustavad salakütitud põdrad.

Kuivõrd on Valgamaa inspektoritel töö iseloom viimastel aastatel muutunud?