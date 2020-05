Keeluajal püütud kala viiakse ka loomaparki

Veekogudel käib kevadele iseloomulikult aktiivne tegevus: kalad koevad, kalamehed püüavad saaki, inspektorid jälgivad, et püük toimuks seaduspäraselt. Tähtis on kinni pidada püügipiirangutest, mis on seatud selleks, et kalad saaksid järelkasvu anda. Eri kalaliigid koevad eri aegadel ja sellest tulenevalt on kehtestatud püügikeelu ajad.