Põim Kama: õnn näha teist inimest

Jää hakkas sulama juba mõni aeg tagasi. Märkasin seda esimest korda, kui ühel õhtupoolikul kodutankla müüja enam ei põrnitsenud mind umbusklikult läbi visiiri, vaid hakkas lahkel moel ilmast rääkima. Juba unustatud argisel viisil, nagu polekski me vahel pleksiklaasi. See oli siis, kui talve viimane sinkjasmust lumepilv üle seljataha jäänud äärelinna katuste lähenes, et kogu tärkav elu ja lootus veel korraks maha peksta. Aga möödus mõni päev ja juba jõudsime müüjaga selleni, et talvine klaasipesuvedelik kõlbab samahästi ka suvel kasutada. Kes teab, ehk teeb veel öökülmagi.