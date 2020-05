Korraldajad lükkasid folgipeo suve keskele

Veel esmaspäeva hommikul oli nii Põlva valla kodulehel kui ka Põlvamaa portaali kultuurisündmuste kalendris kirjas, et Mooste Elohelü saab teoks eeloleval nädalavahetusel. Paar tundi hiljem oli mõlemal pool toimumisaeg juba asendunud kirjaga «Edasi lükatud». Festivali projektijuht Liivi Tamm põhjendas seda asjaoluga, et kultuurikava üritused jooksevad Piletilevi süsteemist sinna automaatselt. «Meie (festivali – M. M.) kodulehel on uued kuupäevad juba mitu nädalat üleval.»

Korraldajad kaaluvad võimalusi

Võimalikke lahendusteid on korraldustoimkond otsinud pikalt, kõne all on olnud neli-viis stsenaariumi.

«Juba aprillis oli selge, et mais festivali korraldada ei ole võimalik. Suhtlesime osalejatega ning kuna enamikule sobis toimumisajana juuli viimane ja augusti esimene päev, sai nii ka paika pandud. Praegu me pileteid siiski veel ei müü, sest ootame infot riiklike eeskirjade kohta. Me ju ei tea, missugused tingimused sätestatakse siseruumides toimuvate ürituste korraldamiseks. Loodame väga, et lähinädala jooksul see teave tuleb,» rääkis Tamm. Ta lisas, et pole välistatud festivali reedese programmi osaline tõstmine pühapäevale.

«Igal juhul tahame festivali ära pidada, mitte seda aasta võrra edasi lükata. Päevakontserte saab teha ka õues, aga võistluskontserdi õues pidamiseks tuleks folgikoja kõrvale ehitada uus lava, mis ei ole kuigi mugav lahendus ei võistlejatele ega ka publikule. Aga kaalume kõiki võimalusi. Ka meil endal on kange tahtmine korraldamisega edasi liikuda, sest nii palju on olnud ooterežiimis,» lausus projektijuht.

Seni välja kuulutatud esinejatest on kindla jah-sõna öelnud ligemale 80 protsenti.

«Välisesinejatega me ei arvesta. Nad küll tahaksid tulla, aga ei tea, kas piirid on sel ajal juba lahti. Paljugi sõltub ka hetkeolukorrast nende kodumaal. Seetõttu on tulemas asendusi,» sõnas Tamm.

Ansambel tuleb kokku

Heameelt tundis korraldaja selle üle, et paljud varasematel aastatel tuttavaks saanud ansamblid on taas lubanud leida tee Moostesse. «Näiteks ansambel Krüüsel pole aastaid koos musitseerinud, aga nüüd nad tulid uuesti kokku.»

Lisaks on festivalile teiste seas oodata näiteks «Klassikatähtede» saate noori muusikuid. Tänavu seavad osalejad uude vormi Põlva kihelkonnast pärit neiu- ja peiupoole võistulaulmise ehk kaasitamise. Nimelt kuulub Põlva kihelkonna pulmatraditsioonide hulka kahe hõimu võistulaulmine, mille osaks on ka vastaspoole mahategemine.

See toob mängu võistlusmomendi, teineteisest ülepakkumise ja tõrjemaagia: mõlemale abielupoolele maalitakse pilt teise poole võimalikest pahedest. Mahategemise teemad aga kasvasid üle oma hõimu kiitmiseks. Nii ei tahtnud laulmisele lõppu tulla.

Seevastu teine suur Lõuna-Eesti folgipidu, Värskas peetav Seto Folk on edasi lükatud 2021. aasta juunisse. Siis peaks teoks saama ka teine Seto tantsupidu.

Ka Võru pärimustantsu festivali korraldajad lükkasid peo aasta võrra edasi. Leitakse, et kuna väliskülalised tulla ei saa, jääks pidu lahjaks.

«Pärimustantsu festivalile annavad oma näo sinna kutsutud välisrühmad. Kaasatoodud pärimuse tutvustamine võimaldab näha teisest kultuuriruumist tulevate gruppide pakutavat, õppida teiste rahvaste pärimustantse, elada koos festivalimelus,» ütles MTÜ Võru Folkloorifestival juhatuse liige Priidu Teppo.