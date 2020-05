Vallavalitsuse maasturi tagastamisega lisakulusid ei kaasne

Kui hiljuti käis Valga vallavalitsuse delegatsioon õnnitlemas valla aasta ema, saabusid nad sinna Kia Sorentoga, mille kohta vallavanem Ester Karuse oli varem teatanud, et tagastab auto liisingufirmale. Vallavanema sõnul on auto tagastamine siiski jõus. «Aprilli alguses see otsus tehti, juuni alguses läheb masin esindusse tagasi. Kaks kuud on sellega veel aega sõita alates tagastamisotsusest. Jaanikesse tulime sellega, kuna olime mitmekesi ja see on hea suur auto. Ise olen sellega sõitnud kaks korda selle aja jooksul.»