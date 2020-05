Jaak Roosaare: kriis tõestas rahapuhvri tähtsust

Paljudel on raske, ent mõnel inimesel on ka tavapärasest kergem raha kõrvale panna. Ära on jäänud transpordikulud, meelelahutus kinodes, teatris, väljas söömine, kohvikutes istumine. Need summad võiks nüüd suunata tagavarafondi.

Lisaks saab avastada või taasavastada tasuta meelelahutusi. Näiteks mängida perega laua- ja seltskonnamänge ning käia looduses. Ka ise tunnen aktsiate vahtimise asemel lastega väljas veedetud ajast märksa rohkem rõõmu.

Kui aga keegi enam ei tarbi ega osta, kukubki majandus kokku. Kui on avatud lemmikkohvik või nurgapood, soovitan ikka nende teenuseid ja tooteid tarbida, sest muidu võib lemmikkoht peagi olla pankrotis. Paljud kohvikud teevad nüüd kojukannet või saab lihtsalt üle akna nende saiakesi osta. Tellige jook oma lemmikpruulikojast ning ostke ajalehti, mida loete. Nii jääme ellu.

Inimesed võiks tegelikult riigilt nõuda ka kodanikupalka, mida paljud riigid rakendavad. See hoiab rahva reaalselt kodus ega sunni neid töö tegemise nimel välja minema. Pealegi hoiab raha majanduse ringlemas, mitte ei sunni kõike seisakusse.

Nüüd on õige aeg täpselt kaardistada ka oma rahaline olukord. Millised on kulud, mida enne tegid ja nüüd näed, et saaksid vabalt nende pealt kokku hoida? Kriisi tõttu tegemata jäänud kulutused hoiagi säästudeks.

Ehk on aga õige aeg vahetada üürikorterit? Kadunud turistid on toonud üüriturul hinnad alla, mis tähendab, et võimalik on leida paremas asukohas või suuremaid kortereid soodsama hinnaga.