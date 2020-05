Ratas toetab palgatoetuse meetme pikendamist

Peaminister Jüri Ratas ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et toetab töötasu hüvitise meetme pikendamist.

Ratas märkis infotunnis, et töötukassa meetme pikendamisel võivad kriteeriumid, näiteks vähemalt 30-protsendise käibelanguse nõue, teatud määral muutuda.

Töötasu hüvitist on pühapäevase seisuga määratud 12 978 asutuse 104 931 töötajale. Määratud hüvitiste kogukulu on 114,2 miljonit eurot. Meetmeks on kokku eraldatud 250 miljonit eurot.