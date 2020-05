Kultuurirahvas arutles elu üle pärast kriisi

7.mail kogunes ligi 600 kultuurikorraldajat nii Lõuna-Eestist kui kogu Eestist Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 ja Tartu linna koostöös korraldatud Kultuurikompassile, kus arutelust sündisid nii mõnedki kasulikud nõuanded.

Kui tugevalt kultuurisektor päriselt pihta sai, neid kokkuvõtteid alles tehakse. Aga näiteks Music Estonia tegevjuht Virgo Sillamaa tõi Kultuurikompassil välja, et nende poolt läbiviidud küsitlusest selgus, et märtsis-aprillis jäi muusikavaldkonnas saamata üle 6 miljoni tulu. Samas kui kulusid, mida enam tagasi ei saa, oli tehtud neiks ärajäänud sündmusteks juba üle 3 miljoni eest.

Nii mõtisklesidki kultuurikorraldajad olukorras, kus inimesed ei saanud enam nende korraldatavatele sündmustele kohale tulla, et kuidas uues olukorras edasi minna, millised on need vahendid, kas on olemas elementaarne digipädevus, kas on olemas julgus klõpsata uutes keskkondades ja programmides nuppudele kartmata tagajärgi? Kultuurikompassil üles astunud Matis Leima tõdes, et kõige tähtsam on julgus katsetada uusi asju - keskkonnad ja programmid on disainitud nii, et oleksid haaratavad ka alles õppivale kasutajale.

Kultuuriloojad on õppinud kasutama uusi tööriistu

Kultuurikompassil “Milliseks kujundame kultuurikorralduse uue ajastu?” jäi kõlama mõte, et veebilahendusi ei saa piiritult rakendada, sest publikul on tekkinud kahe kuuga ekraaniväsimus. Matis Leima, kes oli üks esimesi veebikontserdi korraldaja, tõdes, et kui tema esimesel veebikontserdil oli sadu osalejaid, siis järgmistel see langes, sest veebikontserdeid tuli erinevatelt artistidelt internetti väga palju ja konkurents muutus väga tihedaks.

Vaid aasta enne koroonakriisi loodud Kellerteatri juht Vahur Keller oli üks esimesi, kes viis tearietendused veebi ja tegi seeläbi koguni maastaapse publikurekordi. Nad naljatavad isekeskis, et Kellerteater sai sünnipäevaks suure saali. Nende kahte virutaaletendust on vaadanud üle 2500 inimese, ehk et nad kasvatasid publiku arvu kaks korda. Müügitulu kukkus aga 20 korda, sest netis saab müüa vaatajakohti, mitte pileteid- ühe ekraani taga võib olla kogu pere. Samuti ei saa pilet ka maksta nii palju kui inimene tuleks teatrisse kohapeale elamust saama.

Digipädevus võtmepädevuseks

Virgo Sillamaa tõdes koguni, et tänu koroonakriisile on tõusnud kultuuriloojate seas üheks võtmepädevuseks digitaalne kirjaoskus. Kultuurisündmuse looja või – korraldaja peab lisaks varasemalt loomulikuks peetud oskusele eelarvet teha, programmi korraldada, nüüd ka oskama digitaalseid sündmusi korraldada. Veebilaiv on nüüd kultuurikorraldaja jaoks baasoskus. Uute oskuste õppimine on see, mis tuleb kriisist kaasa võtta.

Tema sõnutsi ei saa muusikavaldkond siiski tervikuna veebi kolida. Eriolukorras on leitud lahendused huvitavad, kuid need ei asenda kontserdikogemust füüsilises ruumis. Ta nimetas veebikontsertide kitsaskohana, et inimestel on süvenev ekraaniväsimus, samas kui tuluallikana on veebi kaudu korraldatavate sündmuste võimalused piiratud.