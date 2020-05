Igavus viis uue raamatuni

Toona kinnitas Arikainen Lõuna-Eesti Postimehele, et ei kavatse kirjanikuks hakata. Samas lisas, et kui peaks igav hakkama, siis ehk alustab sügisel uue raamatu kirjutamist. Äsja nägigi «Allee õnneni» ilmavalgust. Teoses on mahlakas emakeeles elupildid aednikupiiga Riine ja teda ümbritsevate inimeste silmade läbi.