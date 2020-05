Talgulised valmistasid niiskust imavaid maske

Kohaliku kultuurimaja perenaine Marika Viks (pildil paremal) usub, et Nõunis on ühed kõige staažikamad talgulised kogu Eestis. «Juba 1996. aastal tegi meie küla naisselts talgud. Kui tuli «Teeme ära», lõime kohe kampa ja oleme osalenud igal aastal. Nii ei saanud ka tänavu kõrvale jääda.»

Õpituba korraldatigi kultuurimaja ees, kus käsitööna valmisid enda disainitud maskid. Seejuures on Nõunis valminud mask keerulisema disainiga kui apteegis müüdav. Selles on sisetasku, millesse saab pista niiskuse imamiseks kohvifiltri või salvräti. Kõrvakummiks on kasutatud patsikummi.

«Nüüd on Eestimaa kaheksa maski võrra turvalisem,» avaldas Viks rahulolu. «Eriti hea on, et meie maskid on korduvkasutatavad. Neid kannavad nii tüdrukud ise kui ka nende lähedased: üks näiteks läks kingiks vanavanemale.»