Aastatel 2004–2014 oli Loos asutuse direktor. Multiinstrumentalistina on ta aastate jooksul õpetanud samas koolis mitmesuguseid pille, jäädes nüüdseks peamiselt klaveri juurde. Ta on ka Liivimaa noorteorkestri asutaja ja eestvedaja. Muusikuna on Ants Loos sage esineja kultuurisündmustel.