Otepääd külastas linnuharuldus

Linnuteadlane Riho Kinks arvas, et tõenäoliselt sattus vaenukägu Otepääle läbirändel. «Eesti sisemaal kohataksegi seda liiki peamiselt kevadel ja üsna harva. Vaenukäo peamised pesitsuskohad on Eesti põhjarannikul ja Pärnumaa rannikul Pärnust Iklani.»

Kümmekonna aasta eest arvati neid linde Eestis elavat vaid 5–10 paari. Samas tõdes Kinks, et tänavu on linnust tavalisest enam teateid tulnud. «Põlva-, Valga-, Võru- ja Viljandimaalt on sel kevadel eElurikkuse andmebaasis kokku üheksa vaatlust. Pärnumaal Kablis nähti korraga aga koguni üheksat lindu.»

Vaenukägu on tuvisuurune. Tema pea ja rind on ookerkollane või oranž, tiivasuled musta-valgetriibulised. Alapool on heledam, külgedel on mustad triibud. Kere ülapoolel vahelduvad mustad ja valkjad vöödid. Vaenukägu toitub peamiselt putukatest.