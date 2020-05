«Loomulikult on nad minu tütarlapsed. Mida muud ma neile ütlen,» kiidab Musting ja silitab esireas end kõige ette upitavat lehma. «Aga tema on minu kolleeg – saage tuttavaks,» ütleb peremees, kui üks teine lehmake korraga selja tagant tema jope äärt limpsima hakkab.

Üle platsi teise suurde lauta minnes annab põllumees ühest faktist aegsasti teada. «Võin öelda, et kõik nad on minu tehtud,» muigab ta ja rehmab parema käega noorloomade suunas. «Selle sama käega tehtud. No kunstlik seemendamine. Näojooned ei ole küll päris samad ja alimente nad ei küsi. Aga niikuinii ma toidan neid.»