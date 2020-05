Uue liikluskindlustuse teavituse on saanud 6700 autoomanikku

LKF-i juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on jaanuaris käivitunud teavitamine uuendamata lepingutest osutunud väga vajalikuks, sest inimesed tihtipeale unustavad liikluskindlustuse teha. „Kindlustada on igal juhul odavam, kui kahju ise kanda. Keskmine liikluskindlustuse kahju on 1800 eurot ja suurimad kahjud küünivad mitme miljoni euroni,“ ütles Potsepp.

Potsepa hinnangul on inimeste tagasiside teavituse osas positiivne, sest see aitab neil vältida suuri kulutusi. „Saame kindlustuskohustust meelde tuletada vaid neile, kelle eesti.ee e-posti aadress on suunatud isiklikule meiliaadressile või kelle ettevõtte e-posti aadress on äriregistris. Samas oleks veel parem, kui inimesed kontrolliksid ise liikluskindlustuse kehtivust, teeksid kindlustuse enne lepingu lõppemist või sõlmiksid võimalusel automaatselt uueneva kindlustuslepingu,“ sõnas Potsepp.