Haridussektoris kasvas tööjõuvajadus

Tööportaal CVKeskus.ee värske statistika kohaselt on koolides kõige suurem puudus eesti keele ja kirjanduse õpetajatest. Lisaks on kasvanud nõudlus ka klassi-, matemaatika- ja inglise keele õpetajate järele. Paljud haridusasutused on otsimas ka logopeede ja psühholooge.