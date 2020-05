Valkas LN tanklas kütust hankinud valgalane Aime lausus, et oli piiri sulgemisest häiritud. Ta käis enne Lätis suisa iga päev. «Olen pensionär, Lätis on kõik odavam. Toidukaubad, tööstuskaubad, bensiin. Miks ma pean kallist ostma, miks on Eestis kõik nii kallis? Hea küll, olime kaks kuud ära, ei ole hullu. Lihtsalt häiris see. Käin koeraga Läti metsades jalutamas, Eestis on kõik metsad maha võetud.»