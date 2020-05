Erivajadustega inimeste vedamiseks oodatakse pakkumisi

Esmaspäeval välja kuulutatud hanke kohaselt on hanke võitva ettevõttega kavas sõlmida leping kaheks aastaks ja kolmeks kuuks, et pakkuda teenust erivajadusetega inimestele, kellel on takistus isikliku- või ühissõiduki kasutamisel ja kellel on selleks kohaliku omavalitsuse suunamine.