Eriolukord Eestis lõppes

«Tänu meie inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule käitumisele on Eestis võimalik selle nädalaga eriolukord lõpetada. Meie kõigi ühine pingutus lubab meil naasta tavapärasema elukorralduse juurde,» ütles peaminister Jüri Ratas. «Samas peame me jääma valvsaks, et ka edaspidi mitte kaotada kontrolli viiruse leviku üle. See tähendab, et eriolukord küll lõpeb, kuid mitmed piirangud jäävad veel kehtima. See on hädavajalik, et hoida ära haigestumiste uus laine,» lisas peaminister.