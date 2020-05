Eimar Veldre: kas abipolitseinike roll on Eestis üheselt selge?

Aprillis 1994 võttis riigikogu vastu abipolitseiniku seaduse, millega pani aluse avaliku sektori vabatahtliku tegevuse haruldasele ja edukale mudelile. Sellega seoses tähistasimegi hiljuti abipolitseinike 26. aastapäeva. Põlva, Valga ja Võru maakonda teenindavas Kagu politseijaoskonnas oli 2019. aasta lõpu seisuga abipolitseinikke kokku 135 ning nende aastane panus maakonna turvalisusesse oli 7518 tundi. Nende tähtsust näitas veenvalt ka äsjane eriolukord, mil abipolitseinikke aktiivselt politsei igapäevatöösse kaasati.

Maailmas on vähe riike, kus vabatahtlikud on kaasatud politsei töösse. Veel vähem on neid maid, kus vabatahtlikele on antud volitused esindada riiki ja kasutada selleks ka erimeetmeid ja -vahendeid. Paratamatult tekitab see aga aeg-ajalt küsimuse: kas see on ikka õige? Kas pole mindud liiale? Või hoopis vastupidi: kas saaksime vabatahtlike kätte usaldada veelgi rohkem avaliku võimu ülesandeid?

Vabatahtlike kaasamist ei peakski ehk seadusega reguleerima, ent korrakaitseülesanded on seotud teiste inimeste õiguste piiramisega: õigusega inimest tänaval peatada, küsitleda, teda ohu korral kinni pidada, tema koju siseneda ja asju läbi vaadata. Just selliste eriliste õiguste tõttu on vaja abipolitseinike tegevus seadusega täpselt paika panna. Igaüks ei saa hakata ise politsei ja riigi nimel tegutsema ning võimu kasutama. Selleks tuleb volitused saada. Nende õiguste teemal ongi enim arutelu tekkinud.

Kuna politsei on riigivõimu esindaja, on abipolitseinikud õigustatud tegutsema politsei nimel. Kus on aga õiguste laiendamise piir? Hollandi näitel saame öelda, et piir ulatub politseiametnike volitusteni. Samas oleme Eestis lähtunud seni lihtsast mõõdupuust: praktilisest vajadusest politseitöö korraldamisel ja väljaõppe võimalustest.

Seega on abipolitseinik kui vabatahtlik teenistuja, kellel on paljuski ametnikule omased õigused ja kohustused, ent kes selle eest ei saa palka ega tasustatud puhkust.

Alustuseks tuleb selgitada aga seda, kes üldse abipolitseinik on. Tegemist on vabatahtlikuga, kes pole küll politseiametnik, kuid ta on politsei esindaja, kellel erilised volitused ja õigused. Samuti on tal kohustus järgida ametniku eetikakoodeksit.

Seaduse alusel on abipolitseiniku pädevuses politsei abistamine avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel ja tõrjumisel. Samuti võib ta vastava eriettevalmistuse järel teha iseseisvalt liiklusjärelevalvet ja kontrollida, kas täidetakse avalikus kohas käitumise nõudeid.

Abipolitseinikuks ei saada pelgalt soovi avaldades, et järgmisel päeval saaks juba osaleda patrullis või ennetustöös. Kandidaat peab esitama enda kohta mitmesuguseid andmeid ja läbima ka tervisekontrolli. Samuti peab kandideerija esitama iseloomustuse tööandjalt või õppeasutuselt või soovituse politseiametnikult. Lisaks kontrollib politsei ka kandidaadi tausta.

Abipolitseinikuks ei võeta isikut, keda on karistatud tahtlikult toime pandud kuriteo eest; kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav või kellelt on ära võetud politseiametniku ametikohal töötamise õigus. Samuti ei sobi korravalvurite kolleegiks isik, kes on sõltuvuses alkoholist, narkootilisest või psühhotroopsest ainest.