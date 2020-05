Osa maasikasaagist ähvardab põllule jääda

«Pilt on kurb ning iga päevaga järjest kurvemaks läheb. Juba praegu saavad tööd vaevu tehtud, aga kui maasikasaak kolme nädala pärast tulema hakkab, kes selle kokku korjab?» esitas aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin küsimuse, millel pole vähemalt praeguse seisuga vastust.

Aiandussektori tänavune tööjõuvajadus on tegevjuhi andmeil 1500 inimest. Enne eriolukorra kehtestamist jõudis selles sektoris ametis olijatest Eestisse vaid 40–50 ukrainlast – ülejäänud ootavad pingsalt eestlaste kutset.

Lisatööjõudu vajatakse ka mujal

«Soome, Rootsi, Poola, Saksamaa, Leedu ja Ühendkuningriigid on kokkulepped Ukrainaga saavutanud, sest nende valitsused seisavad oma põllumeeste eest. Rootsis ja mujalgi on võõrtööjõud juba kohal. Valitseb ilmselge oht, et «meie ukrainlased» ei kannata peagi enam oodata ja valivad mõne teise riigi. Juuni alguseks on nad kindlasti juba mujale läinud, sest lisatööjõudu vajatakse kõikjal,» hoiatas Strastin.

Raimond Strastin FOTO: Silver Gutmann

Nädal tagasi tegi Eesti põllumajandus-kaubanduskoda, mille alla kuulub ka aiandusliit, peaministrile asjakohase pöördumise, kuid reedelõunase seisuga polnud vastust saadud.

«Valitsus ei ole paraku ilmutanud tahet pöörduda Ukraina valitsuse poole, et sealsed töötajad saaksid Eestisse suunduda. Ometi maksavad ukrainlased Eesti riigile makse, nad on majutatud ja toitlustatud, mis on välisriiki lubamise eelduseks,» nentis aiandusfirmade katusorganisatsiooni esindaja.

Kohalik inimene põllupidajate kogemuse põhjal ukrainlaste asemele eriti tulla ei taha, sest tööd peetakse raskeks. «Pealegi kui töötukassa maksab sulle 70 protsenti senisest palgast, on ju raske motivatsiooni leida. Kui töötutoetusega ka juunis jätkatakse, on maasikakasvatajatelt kõik võimalused käest võetud ning tekib reaalne oht, et osa saagist jääb maha või siis põllud rajamata. Soome piirid on ka nüüd taas lahti,» märkis Strastin.

Tartu ja Põlva vahel on aiandusliidu andmeil maasikakasvatajaid päris palju. «Põlvamaal Ahjal asuvas Joosepi talus on seni leidnud rakendust üle saja ukrainlase, pisut väiksemates taludes 50–60. Töötegijate hulgas on oma inimesi ka, kuid need on valdavalt brigadirid või juhendajad,» sõnas tegevjuht.

Õpilasmalevlased lünka täita ei suuda

Ahja lähedal maasikaid kasvatav Raudsepa talu peremees Kaider Lutsar märkis laupäeval, et juhul kui ukrainlased saabumata jäävad ning kohapealt neile asendust leida ei õnnestu, ei hakkagi nad mõnda põldu koristama.

«Meile on küll tulemas 15 õpilasmalevlast, aga paraku ei ole nende tööpäeva pikkus ja jõudlus ukrainlaste omaga võrreldavad,» tõdes ta.

Rootsis ja mujalgi on võõrtööjõud juba kohal. Valitseb ilmselge oht, et «meie ukrainlased» ei kannata peagi enam oodata ja valivad mõne teise riigi, rääkis Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin.

Varasematel aastatel on Raudsepa talus hooajalist tööd leidnud ligemale 30 kolmandatest riikidest pärit kodanikku.

«Meile on soovitatud ka Ida-Virumaa töötuid, aga see variant ei ole paraku seni toiminud. Inimesed ei taha oma perekondade juurest nädalaid eemal viibida ning on valmis tulema vaid mõneks päevaks. Aga maasikahooajal on vaja kogu aeg kohapeal olla ja korjata. Kui vihma sadama hakkab, lähed vahepeal kämpingusse ja ootad, kuni sadu üle läheb ja põld kuivab. Tööpäev algab juba kell kuus-seitse ning korjatakse ka nädalavahetustel. Sel ajal lihtsalt tuleb teha jutti,» rõhutas Strastin.

Eesti aianduselu ühe koordinaatori teadmisel tulevadki paljud ukrainlased lausa üheksaks kuuks, mis neil on lubatud järjest Eestis viibida. Nad korjavad algul maasikat, seejärel vaarikat, kurki, kaalikat ja kapsast.

«Selleks ajaks on nad piisavalt teeninud, et toita ära oma pere ja osta ka kobedam auto kaasa. Paljud käivad sel moel Eestis neljandat-viiendat aastat. Üksikud on elamisluba taotledes ka alaliselt paigale jäänud, pannes oma lapsed Eesti koolidesse. Miks on meile sulandunud ukrainlane halvem kui Soome sulandunud eestlane?» esitas Strastin retoorilise küsimuse.

«Alanuks kriis näiteks eelmise aasta septembris, oleks ehk mõni inimene rohkem saada. Aga praegu on suuremal osal veel hea olukord. Hotellidel on lihtne – paned uksed kinni ja kannatad. Põllumajandus on aga paraku hooajaline ning tingimused dikteerib ilm. Koondatud hotellitöötajad tööturule ilmselt enne sügist või talve ei jõua – siis aga pole maal neile enam tööd pakkuda. Edaspidi aga tuleb arvestada üksnes nende inimestega, kes on veel maale jäänud,» nentis tegevjuht.

Lava pealt korjata eestlased ei taha

Küsimusele, kas ei võiks maasikakasvatajad endale kas või mõneks päevaks appi kutsuda linnainimesi, kes saaksid vastuteenena täita oma sügavkülmikud ja moosiriiulid, kostis Strastin: «Tasu vaarikate näol saavad endale lubada vaid mikroettevõtjad, kellel on üks hektar. Suured tegijad, kellel on 20–30 hektarit, korjavad aga lava pealt, mitte enam vao vahelt. See on päris ränk töö, mida eestlased üldjuhul teha ei taha.»

Vaadates valitsuse suunas, leidis aiandusliidu tegevjuht, et eelkõige on tegemist poliitilise kiusu või tahtmatusega. «Kui saagikoristuse aeg on käes, on hilja kedagi appi kutsuda. Seetõttu on mõni marjakasvataja juba ähvardanud, et paneb juunis traktorikopa mädanenud maasikaid täis ja kallab need Toompea lossi ette maha. Inimesed on päris meeleheitel. Igal juhul on pall praegu peaministri väravas.»

Strastini tõdemusel saadakse koos põllumajandus-kaubanduskojaga aru, et inimesi on vaja kuidagi maale meelitada – aga see on pikem plaan. «Praegune tööjõukriis on vaja lahendada paari nädalaga,» toonitas ta.