Põlvamaa minifirma pälvis eripreemia

Finaali valitud 14 firma sekka pääses ka Põlva kooli minifirma Hepu, kuhu kuuluvad kooli 8.b klassi õpilased Sandra Kalling, Anete Pavlov ja Terje Laane. Tüdrukute juhendaja on õpetaja Kaia Tamm ja mentor Merje Ootsing. Hepu valmistab kaheotstarbelisi helkurkotte. Sellele viitab ka nende nimi, kus HE tähistab helkurit ja PU puuviljakotti. Firma missioon on aidata vähendada plastikureostust maailmas. Nende tunnuslause on: «Ostes ühe Hepu, jätad ostmata ligikaudu 100 kilest puuviljakotti aastas.»