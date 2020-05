Põlvamaa ujus töötute arvu poolest vastuvoolu

Eriolukorra viimasel nädalal kasvas registreeritud töötus Eestis vähem kui eelnevatel eriolukorra nädalatel, samas ületati 50 000 registreeritud töötu piir.

17. mai seisuga oli töötukassas töötuna arvel 50 137 inimest. Registreeritud töötuse määr on 7,7%, samal tasemel oli see ka nädal varem. Registreeritud töötute arv kasvas nädalaga 647 inimese võrra.

Eelmisel nädalal lisandunud uutest registreeritud töötutest 30% olid oma viimaselt töökohalt koondatud. Seda on vähem kui eelnevatel nädalatel.

Registreeritud töötuse määr oli pühapäevase seisuga kõrgeim Ida-Virumaal 13,1% ja madalaim Hiiumaal 4,7%.

Valgamaal lisandus nädalaga 11 uut töötut, neid on maakonnas nüüd 1192 ja töötuse määr 9,8%. Võrumaal lisandus 3 uut töötut, neid on nüüd maakonnas 1289 ja töötuse määr 8,8%.

Põlvamaa on aga ainus maakond Eestis, kus töötus eelmisel nädalal vähenes: neid on nüüd 14 võrra varasemast vähem ehk 940. Maakonna töötuse määr on 8,9%.

Alates eriolukorra väljakuulutamisest 13. märtsil on Eestis registreeritud 21 781 uut töötut, töötuna arvelolek on samal ajal lõppenud 8357 korral. Kokkuvõttes suurenes registreeritud töötute arv eriolukorra ajal 13 424 inimese võrra.

Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate 9 asutust, kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 256 töötajat. Neli teadet on seotud Narvas tegutseva Saksamaa ettevõtja Miroslaw Pienkowskiga, kelle ettevõtted on spetsialiseerunud titaanist meditsiinitoodete valmistamisele. Töötukassale esitatud andmete kohaselt koondavad need neli ettevõtet kokku 157 töötajat.

Töötasu hüvitise saamiseks esitatud avalduste arv on hakanud langema, mistõttu võib eeldada, et suurem osa aprillikuu töötasu hüvitiste taotlejatest on oma avalduse esitanud. Töötasu hüvitist on määratud 15 489 asutuse 121 627 töötajale, sealhulgas 94 343 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 27 284 inimest kahe kuu eest. Määratud hüvitiste kogukulu on 136 237 361 eurot.