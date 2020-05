Haiglaid ja hoolekandeasutusi võib külastada vaid erandkorras

Enne haigla või hoolekandeasutuse erandkorras külastamist tuleb inimesel täita tervisedeklaratsioon ja kinnitada, et ta ei ole koroonaviirusesse haigestunud ega ole viimase 14 päeva jooksul olnud lähikontaktis COVID-19 haigega.

"Senine praktika näitab, et SARS-CoV-2 viirus võib hoolekandeasustustes väga kiiresti levida," ütles terviseameti ida regionaalosakonna juht Marje Muusikus, kelle sõnul ei avaldu või ei märgata eakamate ja krooniliste haigustega klientide puhul sageli esimesi haigustunnuseid. "Võib juhtuda, et haigusnähud progresseeruvad kiirelt, mistõttu tekib ka hospitaliseerimise vajadus."

Laste hoolekandeasutuste korral tuleb arvestada sellega, et kuigi lapsed ei ole koroonaviirusest põhjustatud haigusest enim ohustatud, võib haigus levida hoolekandeasutuste vanemaealistele töötajatele. Samuti kuuluvad riskirühma asenduskodudes viibivad krooniliste haigustega lapsed.

Eestis on kokku 248 üld- ja erihoolekandeasutust, testimistulemuste põhjal on viirus eriolukorra algusest levinud kokku 26 üld- ja erihoolekandeasutuses. Nendest kümnes on haigestunud ainult kliendid, kümnes nii kliendid kui töötajad ja kuues ainult töötajad.