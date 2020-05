Esmatasandi arstiabi vajab tugevdamist

"Peame pingutama, et muuta esmatasandi arstiabi ja tervishoiusüsteemi tervikuna veelgi tugevamaks. Panustades esmatasandisse saame tuua terviseteenused inimestele lähemale, sekkuda varem, et ennetada haiguste süvenemist, pakkuda õigeaegset ravi ja hoolitseda inimese eest kogu elu vältel," ütles minister Kiik. "Kindlasti jätkame varem kokkulepitud tegevustega perearstiarstiabi kättesaadavuse parandamiseks ja peremeditsiini teenuste kvaliteedi tõstmiseks. Kriis on näidanud, kui tähtis on nakkushaiguse puhangu korral kõigi elanike, sealhulgas ravikindlustamata inimeste juurdepääs arstiabile."