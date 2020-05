Joobes noormees kukkus järve

Kell 7.58 teatati häirekeskusele, et Antsla vallas Kobela alevikus on väikses järves joobes inimene.

Päästjad hoiatavad, et suur osa uppumissurmadest on seotud purjuspäi ujuma mineku või vette kukkumisega. Sellel aastal on Eestis uppunud juba 19 inimest, seitse neist Lõuna-Eestis. Kolm Lõuna-Eestis sel aastal uppunutest oli alkoholi tarvitanud.