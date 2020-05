Ilmselt süütas järveäärse varjualuse kellegi kuri käsi

«Ilma kahtlusteta on see süüdatud, mitte pole lihtsalt hooletust lõkketegemisest põlema läinud,» kinnitas Olesk. «Tuli on tehtud pinkide alla, keset lõket on ka katusedetaile visatud. Järelikult on seal enne ka veel lõhutud-laamendatud.»