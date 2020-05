KIRI: Metsaomanike rohkus tagab elurikkuse

Lisaks maailmavaatele on oluline olukord puiduturul. 2018. aastal olid hinnad laes ja ajendasid metsaomanikke raiuma, nägime rekordilist raiemahtu. Mullu olid hinnad languses ning ka raiemahu eksperthinnang näitab langustrendi. Raieaktiivsus on madalate hindade ja kehvade ilmaolude tõttu olnud kesisem ka 2020. aastal. Kuid suurte üraskikahjustuste pidurdamiseks peab aktiivselt tegutsema.

Veerand meie majandusmetsadest on küpsed, erametsades on see osakaal veelgi kõrgem. Paraku on küps mets kahjustuste suhtes tundlikum. See on sagedamini nõrgestatud mädanikest ning vastuvõtlikum tormile ja üraskitele.