Koolid ja spordisaalid ärkavad tasapisi

Koolides jätkub distantsõpe 22. maini. Ainuke erand on siiski Tilsi põhikool, kus õppeaasta algas nädal varem ja distantsõpe kestis 15. maini. Möödunud reedest on koolides lubatud osaline kontaktõpe, mida korraldatakse individuaalselt või kuni kümneliikmelistes rühmades. Õpilased, kes jätkavad kontakt­õppega, saavad teavituse oma koolilt.

Lasteaiad on avatud, kuid haigustunnustega lapsi vastu ei võeta ja need saadetakse viivitamatult koju.

Raamatukogud on avatud tavapärastel kellaaegadel, kuid piirangutega. Tagastatavad teosed tuleb panna tagastuskasti. Kui soovitakse avariiulitelt raamatuid valida, lugemissaalis lugeda või arvutit kasutada, tuleks kanda kaitsemaski ja -kindaid. Soovitatav on lugemisvara ette tellida, et teenindus kulgeks sujuvalt. Arvutite kasutamiseks on vajalik etteregistreerimine telefoni teel.