Pajuokstele ja turbale rajatud tänav saab uue katte

«Võib öelda, et Võru linna kolmas suur tänav Räpina maantee ja Vilja tänava kõrval läheb peagi töösse,» rääkis linnapea Anti Allas, kelle sõnul on linnal valminud Jaama tänava esialgne eskiis­lahendus ja projekt on koostamisel.

Pinnas tuleb välja kaevata

Raudtee kõrval kulgeva linna läbiva tänava ümberehituse teeb eriliseks, et tee on ehitatud pajuokstele ning kogu pinnas tuleb seetõttu sisuliselt välja kaevata. Mõnes kohas on kruusa- ja asfaldikihi paksus seejuures kuni 80 sentimeetrit.

Tee-ehitus peaks linnapea sõnul valmima 2021. aastal. Linn plaanib Allase kinnitusel jõuda selle aasta jooksul lõpule tänava projekteerimise ja ehitushankega ning alustada uuest aastast ehitustöödega.

«Tahame lähima paari nädala jooksul kohtuda tänava äärde jäävate ettevõtete ja korteriühistute esindajate ning majaomanikega, et vaadata ehitusprojekti mustand üle. Räägime kinnistute omanikega läbi, kas projektis on vaja teha mingeid muudatusi või täiendusi.»

Sademeveetorustiku rajamiseta pole Allase sõnul soisel pinnasel asuva tee kordategemisel suurt mõtet, sest just liigvee pärast on piirkonnas suured probleemid. «Teame, et praegu valgub sademevesi tee kõrval olevatele kruntidele.»

«Võru teede eripära on, et nõukogude ajal polnud õiget tehnoloogiat soo peale ehitamiseks,» lisas Allas. «Jaama tänava teekonstruktsioonide aluskihti on tugevdatud pajuokstega, millele peale veetud kruus. Tollal asendasid pajuoksad niiskes pinnases tänapäevast geotekstiili.»

1,6 miljonit

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eraldas Jaama tänava kordategemiseks kohaliku tee juhtumipõhist investeeringutoetust 624 362 eurot. Tänavaehituse kõrval ehitatakse välja uued sademeveetorustikud. Samuti vahetatakse välja vanad elektrikaablid.

ASi Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi sõnul on Jaama tänava tee-ehitusprojekti kogumaht ligikaudu 1,6 miljonit eurot. Peale riigi eraldatud raha moodustab tööde eelarvest ligikaudu 800 000 Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi toetus ja umbes 200 000 on Võru linna omafinantseering. Tööde lõpliku hinna määrab Gotmansi sõnul siiski ehitushange, mis plaanitakse läbi viia sügisel.

Linnapea sõnul teebki kogu ümberehituse keeruliseks asjaolu, et tegemist on nii-öelda põhjatu teega. Tänava ääres on näiteks ka üks allikatiik, kuhu rahva juttude järgi traktorid varem «ära kadusid».

Võru Vee juhi sõnul on Jaama tänava ehitus nii projekteerijale kui ka ehitajale keeruline ülesanne, sest tööde teostamisel tuleb leida lahendus, kuidas juhtida ära sademevesi teega piirnevatelt kinnistutelt, mis asuvad mõnes kohas ligikaudu meeter sõiduteest madalamal.

«Peame kaevama sademeveetorustiku tavalisest palju sügavamale,» ütles Gotmans ning kinnitas, et Jaama tänava ehitustööd võib Võrus panna samasse ritta Räpina maantee ja Vilja tänava teetöödega. «See on meie jaoks suur ja tähtis objekt.»

Keeruline töö

Jaama tänava kaudu läbivad Võru linna Mõniste ja Rõuge poolt tulevad raskeveokid. «See on nii-öelda Läti suund, mis kasutab Võru linna transiitliikluseks,» rääkis Allas. Liikluskoormus on seejuures 3500 sõidukit päevas.

Linnal on töös ka mitmed teised tee-ehitusprojektid. Vilja tänava ehitus on Allase sõnul üldjoontes graafikus. Esimese etapi, mis hõlmab lõiku Räpina maanteest Vabaduse tänavani, valmimistähtaeg on 31. august. Käimas on ka teise etapi hankedokumentatsiooni koostamine, et ka ülejäänud tänav korda teha.

Räpina maanteel on praeguseks asfaltkate paigaldatud. Teha jääb joonimine ning jätkuvad haljastustööd. Ehitustööde tähtaeg on 15. juuni.