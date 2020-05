Räpina sadam pakub kuuma sauna ja külma jääd

Sadama arendamise ühe eestvedaja, Räpina vallavolikogu esimehe Teet Helmi tähelepanekutel on järvelt naasvate laste huuled tihti külmast ja tuulest sinised.

«Enda üles soojendamise võimalus on ülimalt tähtis, sest see päästab paljugi ära. Juba saunalavalt avanev vaade on väärtus omaette. Sauna võivad kasutada ka järvelt naasvad täiskasvanud, kuigi sel ajal, kui lapsed on trennis, on nendel esmaõigus. Sauna, riietumisruumide ja pesemisvõimaluste vastu on huvi tundnud ka veematkajad, samuti lohesurfarid,» märkis Helm.

Räpina sadama uus teenindushoone FOTO: Arvo Meeks

Suur festival tulekul

Nii teenindushoone kui ka grillikoda on küll veel mõned kuud mööbli, roostevabade laudade ja muu sisustuseta. MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu üldkoosolek saab eriolukorra tõttu kokku tulla alles juuni alguses, et sisustuse hange kinnitada.

«Aga pärast seda ei lähe enam kuigi kaua aega. Hiljemalt 18. juuliks, mil Räpina sadamas toimub Peipsi festivali lõpuüritus, on kõik need asjad kindlasti olemas. Just täna (esmaspäeval – M. M.) oli suur veebikoosolek, millel otsustati festival siiski korraldada. Kuna meie sadamas ruumi jagub, siis inimesed loodetavasti väga koos ei ole. Küll soovitatakse osalejatel maski kanda,» vahendas kogu liikmes­omavalitsuse esindaja.

Mitmest küljest avatavas grillikojas on muu hulgas jäämasin, kust saab järvele minnes piisavas koguses jääd kaasa võtta, et püütu pika päeva jooksul hukka ei läheks. «Selliste kodadeta ei kujutata Norras harrastuskalastajate elu ettegi. Meie ehitis on mõeldud ka karavaniparkijatele, kes tahavad endale süüa teha,» märkis Helm.

Kümne kohaga matkaautode parkla valmib Euroopa merendus- ja kalandusfondi toel mai lõpuks ning seal on mugavaks olemiseks kõik vajaminev, sealhulgas purgimis- ja veevõtukohad. «Asfaltkatte asemele tuleb tallatav muru, sest automatkajad ei ole väga huvitatud asfaldi peal olemisest,» andis volikogu esimees teada, lisades, et tänavu rajati ka muuli valgustus.

Räpina, 18.05.2020 Räpina sadam sai toetuse abil uued hooned ja rajatised. Fotol on lükandustega grillkoda ning selle taha jääb sauna ja pesuruumiga teenindushoone. FOTO: Arvo Meeks

Torn linnuvaatlejatele

Säästva loodusturismi arendamiseks Räpina poldri hoiualal on ujumiskoha läheduses keskkonnainvesteeringute keskuse toel kerkimas 18 meetri kõrgune vaatetorn, mille jalandid on juba valmis. Erinevalt samas kohas asunud varasemast tornist on uus korruse võrra kõrgem, tagamaks paremat nähtavust hoiualale, kaldale, Lämmijärvele ning Salusaarele.

«Peamiselt on see siiski mõeldud linnuvaatlejatele. Ehitab AS Kurmik,» märkis Helm.

Volikogu esimehe sõnutsi rajatakse kõik need objektid kuue-seitsme programmi toel. Olmehoone on valminud Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi «Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond 2» käigus, tehissaar koos sadamahoonega aga sellele eelnenud programmi raames.