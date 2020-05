Kuivatussilindrid osalevad näitusel

Kolmapäeva hommikuks olid Räpina loomemaja ette ilmunud ajahambast näritud pilkupüüdvad "tünnid". "Iga mööduja pilk jäi neile pidama, sest neist on lihtsalt võimatu mööda vaadata!" tõdes Räpina vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Vaike Tammes.

Koostöös Räpina koduloo- ja aiandusmuuseumi ning Räpina paberivabrikuga on loomemaja saanud uue püsinäituse, milles osalevad ka paberivabriku vanad ja väärikad paberimasina kuivatussilindrid. Vanim neist on 150-aastane.

Tammes tõdes, et uue püsinäituse tekkes loomemaja ette on "süüdi" koroona. See tähendab, et inimestel oli aega ja idanes uusi ideid. Paberivabrik vahetas möödunud aastal välja oma kuivatussilindrid ja vabriku juhil Mihkel Peedimaal tekkis küsimus, kuidas rakendada vanu silindreid: kahju oleks viia nii ajaloolisi esemeid vanametalli. Helistaski loomemaja juhatajale Leo Kütile, et aru pidada. Sellest kõnest hakkas Kütil mõte edasi arenema.

"Tööd sai sel keerulisel perioodil loomemaja programmijuht Eneken Volkov. Muuseumilt saime pildid ja tekstide lähteandmed. Trükikojal oli samuti koroonaajal vähe tööd, nemadki rõõmustasid meie tellimuse üle. Eile õhtul poole kaheteistkümneni paigaldasime silindreid, õhtul kell kaheksa alustasime – siis oli hea teha, parkla tühi," rääkis Leo Kütt kolmapäeval näituse tekkimisest loomemaja esisele.

"Olen ääretult tänulik Enekenile, kes tekstid koostas ja kujundas plakatid; Toivole, kes varustas piltidega ja loomulikult Mihklile, kes kohe oli abivalmis ja temaga koos paigaldasimegi silindrid näituseks siia. Leian, et mõisa südames on just õige koht neile paberivabriku silindritele ja sellele ekspositsioonile. Siin käib palju turiste ja nii on hea võimalus neile Räpinat natuke tutvustada," on Leo Kütt rõõmus.