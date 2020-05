Põlva haigla sai uue osakonnajuhi

Erialalt on Müürsepp füsioterapeut ning ta on lõpetanud liikumis- ja sporditeaduste doktorantuuri. Vastne osakonnajuht on töötanud aastaid laste füsioterapeudina, olnud Tartu Ülikoolis laste füsioteraapia õppejõud ning juhtinud Eesti Füsioterapeutide Liitu. Viimastel aastatel on ta spetsialiseerunud müofunktsionaalsele teraapiale. See on suunatud keele- ja suupiirkonna lihaste ning liikumismustrite parandamisele.