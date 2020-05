Suletud WC tegi murelikuks

Otepää vallas elava naise sõnul on WC suletud juba eelmisest aastast. Kuna ta ise on poodi Valgas käies korduvalt sattunud, oli varasemalt avatud tualett kasulik. «Käisin kogu aeg Maximas ja vaatasin, et ta on kinni. Läksin ükskord küsima, öeldi, et ei olegi lahti ja ei tehtagi.»