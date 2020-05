Valvevahetuse juht: lastega õnnetused jäävad vaevama

Mis toob Lõuna-Eesti inimestele häda kaela?

Põhiline on alkohol, mis tõstab väljakutsete arvu: politsei poole pealt lähisuhte vägivald ja terviseprobleemid ka. Pole aga määrav, kas inimene on joobes: abi tuleb ikka anda.

Mil määral mõjutas väljakutsete arvu ja iseloomu eriolukord?

Neid tuli alguses väga palju juurde, kuni [häirekeskuse infotelefon] 1247 tööle hakkas. Kiirabikutsete arv tõusis hüppeliselt, sest kui inimesed olid seni köha ja palavikuga niisama olnud, siis nüüd sooviti koroonahirmus kiirabi ja proove teha.

Lähisuhtevägivalla kasvu ei olnud märgata. Võib-olla joobes inimesed hakkasid rohkem helistama, kellel oli kodus igav. Mõni kohe tunnistab, et tal ei ole kellegagi rääkida.

Kaua nii juttu ajada saab?

Kuni päästekorraldaja tuvastab, et inimesel pole otsest kiirabi, pääste või politsei abi vaja. Meie esmane ülesanne on aru saada, kas ja millist abi ning kui kiiresti helistaja vajab. Võib olla ka olukord, kus abivajaja ei saa meile otse öelda, mis tal mureks on. Peame oskama ära tunda ka neid olukordi. Kui selgub, et abi vaja ei ole, üritatakse jutt kiirelt ära lõpetada, kui pole näha, et tal on mõni muu probleem, millega vaja tegeleda – suunata näiteks ohvriabitelefonile.

Kui palju esineb väljakutsetes hooajalisust?

Pääste väljakutsete puhul on kevadel jääminekud, kulupõlengud, tulekahjud, suvel uppumised. Kiirabil siis, kui läheb kuumaks ja vanainimestel halb olla. Üldiselt kuu alguses ja lõpus vajatakse abi rohkem. Ka täiskuu aeg – siis on rohkem keerulisi kõnesid, kus vajadust kiirabi, pääste või politsei abi järele otseselt pole. Need on nii-öelda sarihelistajad, kelle abistamiseks teeme koostööd piirkonnapolitseinike ja sotsiaaltöötajatega.

Kas on kõnesid, mis teravamalt mällu sööbinud?

Üks kategooria on kindlasti lapsed, kellega juhtunud õnnetused tekitavad rohkem emotsioone ja elad neid ka rohkem üle. Näiteks kui aasta või paar tagasi põhikooli lõpuklassi poisid kaevasid liivasel pinnasel tunneli ja üks neist jäigi sinna. Sõber helistas häirekeskusse. Kuna mul endal ka poiss samal ajal lõpetas, jäi see pikalt vaevama.

Kuidas nendest emotsioonidest lahti saate?

Õnneks ma pole väga emotsionaalne. Loomulikult on kahju, kui inimene suri, aga pigem mõtlen, kas kõik sai tehtud, mis oli võimalik. Kui ise andsid kõik, mis võimalik, jääb vähem vaevama. Minu puhul aitab, et sõidan autoga koju pea tund aega ja jõuan asjad «riiulitesse» panna ajaks, kui koju jõuan. Häirekeskusel on psühholoogilise nõustamise võimalused ka, aga mind aitab autosõit. Mul ei ole õnneks oma vahetuse ajal trehvanud ka ühtegi tuttavat abi vajama.

Häirekeskusel on psühholoogilise nõustamise võimalused ka, kui tunned vajadust, aga mind aitab autosõit.

Kas kurvad sündmused, mille tunnistaja olete olnud, on pannud elule teisiti mõtlema?