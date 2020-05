Vahakujud läbisid karantiini edukalt

Veel kaks kuud tagasi arvas muuseumi direktor Neeme Punder, et karantiini lõppedes rändavad vahakujud Narva. «Piirid on aga suures osas Euroopast endiselt kinni ning näituse kokkupanijal on nüüdseks järgmised kokkulepped ka umbe läinud. Nii leidsime, et mõistlik on näitus vähemalt juuni keskpaigani siia jätta. Ehk jääb see Valka isegi juuni lõpuni,» ütles ta nüüd.