Küsitlus: Mida plaanite sel suvel ette võtta?

«On väga palju vaba aega. Kui mõnikord tahaks metsiku tempo tõttu hüpata nii-öelda rongilt maha ja lihtsalt olla, siis nüüd on selleks võimalus. Kindlasti luban endale, et suvel jõuame paljudele sõpradele ja tuttavatele külla, külastame Eestimaa eri piirkondi ja tutvume lähedamalt Balti riikidega. Usun, et suvi tuleb päiksepaisteline: saab palju ujuda, teha tööd, tegeleda millegi täiesti uuega. Sädeinimesena tean, et palju vaba aega paneb mind mõtlema uutele ja põnevatele tegevustele. Nautige suve ja ärge mõelge viirusele, sest see teeb inimesed murelikuks ja kurjaks. Tehke nii nagu Leelo Tungla isa on soovitanud: «Selg sirgu ja lõbus-lahke nägu pähe!».»