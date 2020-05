Esimese stipendiumi võitis Setomaa neiu

Mari Linnus on aastaid olnud oma vanuseklassides Eesti parim ratta- ja suusaorienteerumises, lisaks võitnud arvukalt medaleid orienteerumisjooksus. 2019. aasta rattaorienteerumise juunioride MMil saavutas ta 4. koha.

Neiu soovib stipendiumi suunata uue ratta ostmiseks, mis on tema kasvule sobilik, kergem ning millel on lisaks muudele komponentidele ka head amordid. Tema sõnul annab see järgmiste aastate mägistel maastikel toimuvatel tiitlivõistlustel rattale juurde liikuvust ja lihtsustab oluliselt kaardilugemist.