Kõige kõrgem tipp asub Võrumaal Haanja mail – Suur Munamägi on 317,4 meetrit kõrge. Tegemist on Eesti ja kogu Baltikumi kõrgeima pinnavormiga. Mäe tipus asub Suure Munamäe vaatetorn, mille kõrgus on 29,1 meetrit. Torni tipust avaneb säärane võimas vaade, et kes pole seal käinud ega Eestimaa peale vaadanud, see pole tegelikult Eestit näinudki.