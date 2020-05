71-aastane mees alistab rekordeid

Lastest pole (veel) sportlasi saanud

Abikaasa Hele tunnistas, et osaleda ühel niisugusel võistlusel on täiesti närvesööv. «Olen alati kaasas, sest kui ta peaks kukkuma, kes siis koju sõidab. Ma julgen Elmo hüppeid ainult ülevalt vaadata – alt on see lihtsalt õudne. Aga ka üleval taob süda nagu sepavasar.»

Elmo ja Hele Oidermaa kahest pojast ning nende lastest sportlasi otseselt pole saanud. «Aga võib-olla siis, kui nad kuuekümneseks saavad, hakkavad,» viitas Hele abikaasale.

Vanem poeg Erki on läinud isa jälgedes ning temast on saanud suure seemnekasvatustalu pidaja Põlvamaal. Noorem poeg Enar on riigiametnik.

«Tema tegi noorena kergejõustikku ja mängis korvpalli, nüüd mängib golfi. Erki käib talvel võrkpalli mängimas, varem ka orienteerus. Vilustes on kaks täiskasvanud lapselast ning Tallinnas kaks kooliõpilast. Vanem poeg lõpetas maaülikooli ning tema on hea organisaator. Noorem poeg lõpetas talvel Olustvere põllumajanduskooli. Mõlemad saavad kõigi talutöödega hakkama,» andis vanaema Hele teada.

Seemnekasvatustalu on Oidermaad üles ehitanud sellest ajast saati, kui Eesti aeg taas algas.

«Erki läks Räpina aianduskooli vahetusõpilasena Soome ametikooli õppima ja ka lõpetas selle. Kui koolivaheaegadel koju tuli, siis ikka suure kotiga, milles olid adraterad,» meenutas Hele. Kui algusaastatel küsis poeg isa käest veel seemnekasvatusalast nõu, siis juba pikemat aega pole selle järele vajadust olnud. Küll aitab isa poega põllutööde kõrgajal, olles vahel traktoriroolis.

Kartulikasvatusest on loobutud

«Kunagi oli kartuli all kümme hektarit, aga ma järjest vähendasin seda pinda. Lõpuks kasvatasime ainult loori all, et hästi varakult saada,» rääkis Elmo.

«Põlva turul olime meie oma varajasega ikka esimesed. Eks sporditegemine ja kartulikasvatus hakkasid teineteist ka segama – võistlused olid just varajase kartuli ajal. Nüüd on kartulid veel üksnes väljas potis. Niigi palju – 45 aastat – kasvatasime, aeg on lõpuks puhata ka,» lisas Hele.

Küll hooldab Elmo kodulähedast metsa, lõikab võsa ning lõhub puid. «Töö hoiab vormis,» märkis ta.

Elmo Oidermaa leiab, et valitsus saab nii praeguse kriisiga kui ka üldiselt hakkama. «Kuigi ma poliitikaga otseselt ei tegele, siis valimiste eel on meil abikaasaga lausa võistlus selle nimel, kes arvab tulemused täpsemalt ära. Eks naisele jääb alati õigus,» tunnistas ta.