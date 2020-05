Otepää ootab fotosid sinimustvalgest lipust

Oodatud on kõik fotod koos perega või sõpradega või üksi, kus kaaslaseks on Eesti lipp. Fotol võivad olla toredad tegevused, maastikupildid, fotod lähedaste ringis ja muud põnevat. Kaaslaseks fotodel peab olema sini-must-valge rahvuslipp. Pilt võib olla ka varasemast ajast ning soovi korral võib kirjutada, mida see foto omanikule tähendab.