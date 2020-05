Läbi Poola pääseb taas Eestisse

Poola võivad siseneda Euroopa Liidu liikmesriikide, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikide (EMP) ja Šveitsi kodanikud, nende abikaasad ja lapsed, kellel on vaja Poola territooriumi läbida enda alalisse või registreeritud elukohta suundumiseks, seisab välisministeeriumi targalt reisimise leheküljel.

Transiit läbi Poola ei tohi seejuures ületada 12 tundi alates Poola piiri ületamise hetkest. Sellisel eesmärgil Poola sisenejad on vabastatud karantiinikohustusest. Meeles peab pidama, et Poolas on kohustus avalikes kohtades katta suu ja nina maski või mõne riideesemega.