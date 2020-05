Aasta Suurpereks sai kuuelapseline perekond Alev Võrumaalt

Perele lõunasöögi valmistamine on sageli nende korraldada, isa ja ema võivad sel ajal rahulikult tootmise poolel oma tööd teha. Ka aastane Rosanna on suurte vendade poolt hästi hoitud ja valvatud – kõik pereliikmed teavad ja tunnetavad oma vastutust.

Aivo ja Merikese eesmärk on tarkade, tervete ja laia silmaringiga looduskesksete ilmakodanike kasvatamine, põimides selle kodukandi ettevõtluse ja kultuuri edendamisega. Raskused ületatakse hädaldamise ja virisemiseta – lahendusi ja uusi teid otsides.

Heade suhtlejatena on neil rohkesti kontakte Võrumaal toimetavate tegusate inimestega, kes on sagedased külalised nende kodus. Nad on saanud Võrumaal oma inimesteks, maaelu edendajateks. Nemad ongi maa sool.

«Tugevate ja tublide suurperede esile toomisega väärtustame laste kasvatamist ja hoiame lasterikkust ühiskonnas au sees – me näitame sellega, et lapsed on Eesti ühiskonda oodatud ja see julgustab ning annab kindlustunnet ka teistele, et lasterikkus on tõeline rikkus,» rõhutas Aage Õunap.

Aasta Suurpere konkursile esitati tänavu kokku 36 peret. Autiitel omistatakse ühtsuse ja lasterikkuse au sees hoidmise eest töökale ning eeskujulikule Eesti suurperele. Eelmisel aastal peeti «Aasta Suurpere» autiitli väljaandmise kümnendat juubelit.

Ka eelmise aasta autiitli pälvis Võrumaa perekond. Aasta Suurpereks 2019 tunnistati Võru vallas Kärgula külas elava neljalapseline perekond Soon.

Suurperedele mõeldud perepäeva traditsioon sai alguse 2005. aasta kevadel, mil Bigbank kutsus Tartu suurpered Aura veekeskusesse. Alates 2015. aastast on sündmuse peakorraldaja Eesti Lasterikaste Perede Liit.Tiitliga Aasta Suurpere kaasneb Bigbanki välja antav rahaline preemia summas 7000 eurot.