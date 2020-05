Tomi Saluveer: magus elu

«Kes teeb, see jõuab,» võib öelda perekond Alevi kohta, kus vanemad kasvatavad lapsi koduõppe meetodil. Töökat ja heas mõttes isepäist perekonda pole oluliselt räsinud ka koroonakriis. Üheskoos töötav ja lapsi kodus õpetav pere ei vajanud elukorralduses suuri muutusi. Erinevalt peredest, kus laste koju jäämine tähendas pingeid ja lisakohustusi.

Pereema Merike ja isa Aivo pole igal juhul hätta jäänud, kuigi ka šokolaadiäris on kevadine aeg peremehe kinnitusel vaiksem. Kuigi karantiinireeglid kehtisid ka Alevite kodukandis, polnud lastel väikese Roosiku küla vahel jooksmisega probleemi.

Piirangud mõjuvad enamikule siiski ahistavalt ja nende vastu on asutud protesteerima. Eelmise nädalast uudistest meenub teatripidajate mure, sest neil pole majanduslikult mõtet väikesele auditooriumile etendusi anda. Samuti olid rahulolematud kinopidajad, kelle meelest ei ole kriisimeetmeid nende suhtes õgvendatud õiglaselt.

Baarid küll avati, kuid endiselt on suletud ööklubid, mille omanike sõnul ei ole klubides sugugi 2 + 2 reeglit raskem täita kui baarides. Mõlemal pool müüakse alkoholi ning paljudes baarides saab ka tantsida. Nii on osa klubisid hakanud ennast ümber nimetama pubideks.

Nädala eest avasid uksed spordiklubid, kuid treenijate arv neis on piiratud. Kuna treenijaid on praegu tavapärasest vähem, siis jõusaali ukse taha enamasti ei jääda. Grupitreeningutesse koha saamine on aga muutunud lotomänguks. Spordiklubide omanikud peavad samuti piiranguid liiga karmideks.

Piirangute kaotamise asjus jätkub segadust ja skeemitamist pikaks ajaks. Ilusate ilmade, koolivaheaja ja puhkuste eel on selge, et inimesed ei suuda enam kodus püsida. Nende kriisiväsimus on liiga suur, et piiranguid jätkuvalt tõsiselt võtta. Samas hoiatavad eksperdid koroonaviiruse teise laine eest.