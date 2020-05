Anti Allas: millised on koroonakriisi õppetunnid Lõuna-Eestile

Olen kasvanud keskkonnas, kus keerulisi olukordi ei ole kunagi nähtud läbinisti negatiivsetena, vaid on ikka mahedas võro keeles ohatud ja öeldud: «Jummal tiid, kos soo asi võise ka hää olla.» Kui meie esivanemad suutsid ja julgesid isegi sõjas midagi kasulikku näha, siis praeguses kriisis on seda kindlasti.

On arvajaid, kes on öelnud, et Võrumaad on viimase aasta jooksul karistatud järjest kahe karmi kriisiga. Mina näen selles hoopis vastupidist. Sügisesed tugevad tormituuled ja elektrikatkestus, mis siinse piirkonna pikaks ajaks pimedusse mattis ning eluks hädavajalikest teenustest lühemaks või pikemaks ajaks ilma jättis, valmistas meid hoopis ette järgmisteks kriisideks. See kinnistas meis teadmise, et kriisi alguses tuleb tegutseda otsustavalt ja kiiresti. Usun, et tormi antud õppetunnil on oma osa selles, et meil koroonakriisis lõppkokkuvõttes nii läks ega käivitunud Saaremaa stsenaarium.

Suures plaanis on muidugi inimesed nii mugavad, kui neil olla lastakse. Paraku peame seepärast tõdema, et kokkuvõttes me riigina – nagu enamik riike maailmas – selleks kriisiks valmis ei olnud. Eriti ilmekalt räägib sellest fakt, et kuigi maailmas mitmes paigas möllas viirus juba täistuuridel, vajasime tegutsemiseks ikkagi viiruse plahvatuslikku ja kiiret levikut kohtadel, et otsustavalt tegutsema asuda. Viiruse tõkestamise järgmise etapiga oleme aga minu arvates siiani päris hästi hakkama saanud.

Suurepärane näide kogukonna koostoimimisest oli ka siinse piirkonna tuline kaasaelamine kohalikele toidutootjatele, mis avaldus väärt kauba aktiivses tellimises ja reklaamimises.

Võib-olla on üks olulisemaid koroonakriisi õppetunde see, et peame keeruliste valikutega silmitsi seistes julgema otsustada, kartmata ühiskonna halvakspanu. Võrus on seda julgetud teha. Näiteks ei pidanud me kuidagi vastutustundlikuks korraldada Eesti suurimat lastefestivali Võrus tänavu suvel, sest sellest lõbusast ja kontaktirohkest üritusest võib taas alguse saada viiruse levik, mida ükski laps ei taha teda näiteks lastefestivalil saatvale vanaemale või vanaisale.

Samuti tahaks lapsed ju sügisel ka päriselt kooli minna. Otsus tõi küll nii mõnelegi asjaosalisele pisara silma, kuid paraku tuleb mõnikord valida halva ja veel halvema valiku vahel. Paljudel seisavad need otsused Eestis veel ees.

Kõigest hoolimata on kriisis minu silmis olnud palju teretulnud avastusi. Esmalt ehk suurepärane koostöö ja üksteise toetamine. Kriis pani meid nii üksikisikute kui ka organisatsioonide tasemel oluliselt paremini koostööd tegema. Paljudel juhtudel võis täheldada, et tavaelus keerulised probleemid leidsid nüüd palju kiiremad lahendused. Lahenduste võti peitus selles, et olime lihtsalt hoolivamad ja üksteist toetavamad. Selle kogemuse võiksime tavaellu kaasa võtta. «Ei saa» pole enamasti õige vastus, mõelgem pigem alati, kuidas SAAB probleeme lahendada.