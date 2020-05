Valitsus täpsustas taas kord leevendusi

1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused, kui täidetud on 2 + 2 reegel, sisevõistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi ruumi täitumust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500. Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega spordivõistlused. Need arvud hõlmavad nii osavõtjaid kui pealtvaatajaid.