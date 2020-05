Tõrva vallas kõik lambid öösiti ei põle

«Tõrva ja Helme vahelisel kõnniteel ning Helme asulas ja Linna külas ei põle õhtuti juba pikemat aega tänavavalgustus. Küsijatele öeldi, et suvel ei põlegi. Mis on siis asja mõte? Võtame laenu, ehitame kõnniteed, paigaldame valgustuse, aga ei suuda seda kulu katta, et see valgustaks pimedal ajal? Samal ajal särab Tõrva kesklinn täies hiilguses,» oli üks kohalik pahane.