Teatrisuvi tuleb hoopis teisiti kui varem

«Paraku on koroonakriis mõjutanud meie tegevusi tugevalt,» ütles Põlva vallas Lutsu külas asuva Lutsu teatri seltsi juhatuse liige Janno Rüütle. Ta lisas, et nad kavatsesid sel suvel mängida kahte lavastust. Üks nendest on juba eelmisest aastast tuttav «Siin me oleme, tõde ja õigus» ning teine uuslavastusena muusikaline etendus kogu perele «Unemati udujutt».