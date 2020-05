Aasta suurpere elab šokolaadivabrikus

Tallinnas sündinud ja kasvanud Aivo (42) ja Valgast pärit Merike (36) otsustasid linnatolmu jalgelt pühkida 13 aastat tagasi, veidi pärast nende teise lapse sündimist Pärnumaal.

Aivo Alev on šokolaadi tootmisega tegelenud 2004. aastast. 2016. aastal asutasid nad kaasa Merikesega Roosiku šokolaadivabriku ning hakkasid seda maiust täiesti nullist Roosiku kaubamärgi all ise valmistama. Praegu on pereema vabrikus pakendaja, isa Aivo aga šokolaadimeister. Peres on kuus last: Aaron Aivo (15), Kaspar Elias (14), Joonas Arnold (9), Artur (7), Esmeralda (5) ja Rosanna (1).

Siht võetud Jaapani turule

Pereisa sõnul on Roosiku šokolaad praegu müügil Tallinnas, Tartus, Pärnus, samuti Võrumaal. Siht on võetud aga lausa maailmaturule. «Oleme jõudnud ekspordiga otsapidi Jaapanisse. Kogu aur, mis pere kõrvalt järele jääb, läheb praegu šokolaadi tootmisele, sellega tegeleb sisuliselt kogu pere.»

Kõik Alevi pere kooliealised lapsed on koduõppel. «Ei saa öelda, et koduõpe oleks otseselt kellegi mõte olnud, see lihtsalt tundus õigena,» rääkis Aivo Alev. «Alguses oli loomulikult keeruline. Meil endil oli tagasilööke ja tundsime ka tuttavate ja sugulaste poolt kahtlusesurvet: kas ikkagi teeme õiget asja ja mis sellest lõpuks saab.»

Praegu, üheksa aastat hiljem, on nii tema kui Merike absoluutselt kindlad, et tegu oli õige valikuga. «Kui peaksime uuesti tegema, teeksime samamoodi. Kui suurem poeg lõpetab põhikooli ja on näha, et temast on kasvanud tubli inimene, siis loodetavasti nähakse, et meie valik oli igati sobiv.»

Perekond Alev sai tiitli kätte telesaates «Hommik Anuga». FOTO: Kairit Leibold

Õpivad nii prantsuse kui võru keelt

Järgmisest aastast on peres kokku viis last kooli nimekirjas. «Siis on meie pere juba väikese külakooli mõõtu,» tõdes pereisa, kelle sõnul on lastel piisavalt võimalusi omavanustega kokku saada ja mängida. «Nad osalevad üritustel ja huviringide töös ning külastavad tuttavaid, kellel samuti suured pered.»

Suuremad poisid käivad ka Võrus näiteringis ning õpivad prantsuse ja võru keelt. Vahetevahel tegutseb nende kodus kunsti- ja muusikaring nii oma kui ümbruskonna lastele.

Lisaks käib Kaspar võrkpallitreeningutel Võrus ja kitarritunnis Rõuges. Aaronit huvitab programmeerimine ja digitaalne joonistamine, mida ta interneti vahendusel õpib. Pärast põhikooli lõpetamist plaanib ta neid oskusi põhjalikumalt omandama hakata. Ka aastast Rosannat valvavad vennad hästi.

Erilise väärtusega tunnustus

Pereema askeldab lisaks tööle šokolaadivabrikus ning kodukohvikus ja järeltulijate õpetamisele lastega permaaias, kust isa kõrvalt toidukunsti õppinud pojad tihti tomatit ja maitserohelist nopivad ning kenasti kujundatud suutäie teinekord emalegi serveerivad.

See, et just nemad 36 suurpere seast valituks osutusid, tuli pereisa sõnul üllatusena. «Nii palju pole ühelgi varasemal aastal kandidaate ju üles seatud – tunnustus on seetõttu eriti suure väärtusega.»

«Aeg-ajalt korraldatakse nende kodus kunsti- ja muusikaringi nii oma kui ümbruskonna lastele,» põhjendas valikut Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap. «Mitte kedagi ei jäeta maha ega viida vanavanemate hoida. Isa ja ema on toonud oma töised tegevused kodukatuse alla, et olla lastele lähedal, anda neile turvatunne, olla oma tegevusega neile õpetajad ja eeskujud.»

Aasta suurpere tiitliga kaasnev 7000-eurone stipendium läheb Aivo Alevi kinnitusel pere heaks. «Ühiskoosolekul saavad kõik selles osas sõna sekka öelda,» rääkis pereisa, kelle sõnul on perel kaks aastat reisimine vahele jäänud, sest pesamuna on veel väike. «Kõik ju igatsevad kuhugi minna, aga eks elu näitab, millal reisimisvõimalused koroonakriisi järel taas avanevad.»

Aasta suurpere tiitli saab iga aasta kevadel ühtsuse ja lasterikkuse au sees hoidmise eest üks töökas ning eeskujulik Eesti pere. Tänavu anti tiitel ja stipendium üle telesaates «Hommik Anuga».