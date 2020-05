Põlvas toimuv noorte [eel]arvamusfestival ootab aruteluideid

Noorte [eel]arvamusfestivali peakorraldaja Maris Neeno ütles, et noorte [eel]arvamusfestival on üritus, mille abil on noortel end võimalik kuuldavamaks teha. "Osalemine annab noortele võimaluse olla osa kogukonnast ning tunda, et nende arvamus on oluline. Loodame, et tänavune festival tuletab avalikkusele meelde, et ka noored on täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed, kelle arvamust arvesse võtta otsuste tegemisel," märkis ta.