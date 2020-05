Bussifirma avab uue Valga-Tallinn liini

Go Busi juhataja Andrei Mändla sõnul on reisijatel nõudlus regulaarse Valga ja Tallinna vahelise bussiühenduse järele suur. „Otsustasime uue liini Valga-Tallinn avada, kuna reisijad on meie poole pöördunud sooviga regulaarse bussiühenduse taastamiseks ning varasemalt sel suunal sõitjaid teenindanud ettevõte ei ole liiklust avanud ka pärast eriolukorra lõppu,“ lausus Mändla.

„Liini hakkavad teenindama täismugavusega suured reisibussid. Uus sõiduaeg on Tallinnast Valgasse 3 tundi ja 40 minutit ehk varasemaga võrreldes on sõit ligi pool tundi lühem,“ lausus Go Busi juhataja. „Ühtlasi on see kõige kiirem võimalus bussiga Tallinna ja Viljandi vahel liikuda, sest sõiduaeg nende kahe linna vahel kestab 2 tundi ja 10 minutit.“